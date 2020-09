Catherine Spaak a Storie Italiane: “Ho avuto un’emorragia cerebrale” (Di lunedì 7 settembre 2020) Catherine Spaak è tornata in tv, ospite della prima puntata della nuova edizione di Storie Italiane su Rai Uno. A Eleonora Daniele l’attrice ha voluto fare una rivelazione inedita: mesi fa è stata colpita da emorragia cerebrale. Una situazione che ha drasticamente cambiato la sua esistenza quotidiana e le sue abitudini. La 70enne era stata … L'articolo Catherine Spaak a Storie Italiane: “Ho avuto un’emorragia cerebrale” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

blogtivvu : “Ho avuto un emorragia cerebrale e una crisi epilettica, non camminavo e parlavo”, Catherine Spaak choc da Eleonora… - infoitcultura : Catherine Spaak | ‘Ho avuto una emorragia cerebrale sei mesi fa’ - infoitcultura : Emorragia cerebrale per Catherine Spaak, il dramma della conduttrice - infoitcultura : Catherine Spaak, rivelazione choc a Storie Italiane: «Ho avuto un'emorragia celebrale e crisi epilettiche» - johncanet : RT @ilgiornale: A Storie Italiane Catherine Spaak ha raccontato di aver rischiato la vita pochi mesi fa per colpa di un'improvvisa emorragi… -