Catherine Spaak a Storie Italiane contraria alla cronaca in tv si dissocia dai temi trattati (Di lunedì 7 settembre 2020) La puntata di Storie Italiane in onda oggi 7 settembre 2020 si è aperta con una intervista alla mamma di Viviana Parisi. La signora Melania ha raccontato quello che secondo lei è successo e alla fine della sua intervista, Eleonora Daniele ha coinvolto nel dibattito anche Catherine Spaak, chiedendole che cosa ne pensasse di questa vicenda, dopo aver letto della storia o aver ascoltato in tv quanto accaduto. L'attrice però esordisce subito con quella che non è una vera e propria polemica ma il suo punto di vista. Si dissocia da questi temi trattati in tv e dice di non aver voluto informarsi su questa vicenda, non essendo un medico, un investigatore, uno psichiatra.

