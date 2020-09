Catanzaro: Due Casi di Coronavirus, Sindaco Chiude Le Scuole (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Sindaco Sebastiano Tarantino ha emesso un’ordinanza di chiusura delle attività scolastiche del territorio comunale da oggi 7 settembre. Prime complicanze nella riapertura delle Scuole italiane. Nel comune di Taverna, in provincia di Catanzaro, è stata emessa un’ordinanza che proclama la chiusura degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale da oggi, 7 settembre. Questa la decisione da parte del Sindaco Sebastiano Tarantino, dopo che nel paese sono stati segnalati due nuovi Casi di covid-19 tra i cittadini. “Preso atto dell’avvio in presenza del corpo docente delle attività didattiche dell’istituto comprensivo di Taverna; ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute del personale docente e ... Leggi su youreduaction

Strill_it : Lamezia Terme, in biblioteca due incontri dedicati al tema della legalità - Strill_it : Coronavirus, due casi positivi nel catanzarese: sindaco chiude le scuole - hamburgerdicalc : @pewmat Ma veramente due pugni bel muso quando sento ste cose anche perché se poi io mi permetto di dire qualcosa s… - Strill_it : Formazione tirocinanti, Anastasi: «Ok della Regione a due mesi di proroga, ma serve impegno diretto»… - GazzettaDelSud : Demanio marittimo occupato abusivamente, due denunce a #Crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro Due

In attesa della riapertura di tutte le scuole italiane prevista per il 14 settembre si registrano già i primi problemi a causa dei contagi da coronavirus: a Taverna, in provincia di Catanzaro, dopo du ...In Calabria ad oggi sono stati effettuati 163.844 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.623 (+27 rispetto a ieri), quelle negative sono 162.221. Territorialmente, i casi positiv ...