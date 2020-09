Caso Viviana Parisi: oggi nuovo vertice in Procura e sopralluogo nei boschi di Caronia (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ in programma questa mattina, presso la Procura di Patti (Messina), un nuovo vertice con il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo e con tutti i consulenti nominati dal magistrato sul Caso della morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele di 4 anni, trovati morti nei boschi di Caronia, dopo la loro scomparsa avvenuta il 3 agosto scorso. Si farà il punto sulle indagini a un mese dal ritrovamento del corpo della 43enne, sotto un traliccio, 5 giorni dopo la scomparsa della donna con il figlio. Dopo il vertice in Procura, come apprende l’AdnKronos, si farà un nuovo sopralluogo nei pressi della zona in cui sono stati ritrovati i resti di madre ... Leggi su meteoweb.eu

