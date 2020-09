Caso Navalny, ospedale Berlino: condizioni sono migliorate (Di lunedì 7 settembre 2020) Le condizioni di Alexey Navalny, l'oppositore russo vittima di un sospetto avvelenamento, sono migliorate e l'uomo potrebbe essere svegliato dal coma indotto. Lo ha annunciato l'ospedale universitario della Charite a Berlino, dove è in cura. "Le condizioni di salute di Alexei Navalny, in cura presso l'ospedale universitario Charite di Berlino dal 22 agosto 2020, sono migliorate. Il coma farmacologico del paziente potrebbe essere concluso. Potrebbe essere ridotta la dipendenza del paziente dal ventilatore. Reagisce ai discorsi. Un effetto a lungo termine del pesante avvelenamento non è ancora escluso", si legge in un comunicato stampa. Leggi su ilfogliettone

Il Cremlino «alza la voce» e attende da Berlino la documentazione medica, mentre la Cancelliera Merkel non ha ancora parlato di Navalny con Putin. Intanto Londra convoca l'ambasciatore russo ...

Mosca (Reuters) - Giovedì il Cremlino ha respinto le accuse secondo cui la Russia era stata responsabile dell'avvelenamento del politico dell'opposizione Alexei Navalny e ha affermato di non vedere mo ...

