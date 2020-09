Caro Porro, il governo ha lasciato indietro le Agenzie di viaggi (Di lunedì 7 settembre 2020) Riportiamo di seguito una lettera che una nostra commensale ci ha inviato mettendo nero su bianco tutta la sua rabbia contro "questa disinformazione, questo terrorismo… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : Ecco cosa succede a chi osa far notare la verità sui dati pandemicamente corretti pubblicati dal sito di #Burioni.… - NicolaPorro : ?? Il #sindaco dell’#aquila all’attacco: il #Governo fa il punto sulla ricostruzione nel #CentroItalia ma dimentica… - NicolaPorro : ?? Caos #scuola e non solo per via del #COVID19: migliaia di #insegnanti non vogliono rientrare in classe. La letter… - Anto270608Anto : ADESSO .... CARO CHIRURGO CON TUTTO QUELLO CHE MARIA HA SBORSATO... AVRESTI POTUTO ANCHE TOGLIERE IL PORRO EH ?!?!?… - cutolotto : RT @cutolotto: @AndreaScanzi @NicolaPorro @fattoquotidiano Caro Andrea, il Porro ha già il suo destino - stessa sorte di Emilio Fido, lecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Porro Caro Porro, il governo ha lasciato indietro le Agenzie di viaggi Nicola Porro Summer School Modena: l’ex presidente della Commissione europea Prodi ha aperto il corso di alti studi

“L’Unione europea per reagire alla pandemia ha fatto un passo in avanti nella solidarietà ma l’Italia deve cogliere rapidamente questa sfida per uscire dalla stanchezza etica di cui è preda e compiere ...

Unimore: bene la ricerca, meno la didattica

È il giudizio sull’Ateneo del ’World University rankings’ della rivista britannica The. Sedicesimo posto a livello italiano ...

“L’Unione europea per reagire alla pandemia ha fatto un passo in avanti nella solidarietà ma l’Italia deve cogliere rapidamente questa sfida per uscire dalla stanchezza etica di cui è preda e compiere ...È il giudizio sull’Ateneo del ’World University rankings’ della rivista britannica The. Sedicesimo posto a livello italiano ...