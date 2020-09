Caro ministro Speranza, le sue proposte sul Recovery fund preoccupano: è la solita politica della spesa (Di lunedì 7 settembre 2020) Caro ministro Speranza, ho letto le sue proposte sul Recovery fund (20 progetti per circa 68 miliardi da realizzarsi nei prossimi 5 anni) e in tutta franchezza le esprimo quelle che non sono altro che delle doverose preoccupazioni e perplessità. I suoi 20 progetti, ciascuno dei quali ovviamente con delle innegabili utilità sociali, nel loro insieme sono semplicemente, a sistema sanitario invariante, la rappresentazione di uno shopping compulsivo, cioè di una politica solo della spesa che rinuncia a mettere le mani in una vera criticità strutturale. Lei è come quel padre che, dopo anni di stenti, vince alla lotteria un po’ di soldi, e anziché mettere al sicuro la sua famiglia compra ... Leggi su ilfattoquotidiano

razorblack66 : RT @andreasso1951: Speranza,prime dosi già a fine anno se vaccino Oxford ok - Politica - ANSA - Ci ritorna su il fallito di Speranza. Caro… - The_Chiaretz : @AlfonsoBonafede E della fuga di Johnny lo Zingaro? Conoscendola sarà soddisfatto anche di quella. Torni a fare il… - Luanastretti1 : RT @andreasso1951: Speranza,prime dosi già a fine anno se vaccino Oxford ok - Politica - ANSA - Ci ritorna su il fallito di Speranza. Caro… - AntonioTorel79 : RT @andreasso1951: Speranza,prime dosi già a fine anno se vaccino Oxford ok - Politica - ANSA - Ci ritorna su il fallito di Speranza. Caro… - LPincia : RT @andreasso1951: Speranza,prime dosi già a fine anno se vaccino Oxford ok - Politica - ANSA - Ci ritorna su il fallito di Speranza. Caro… -