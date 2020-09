Carige brucia altri 340 milioni di euro di ricapitalizzazione (Di lunedì 7 settembre 2020) Aveva rappresentato negli ultimi anni uno dei casi più eclatanti di mala-gestione bancaria; ma adesso – a quasi due anni di distanza dalla ricapitalizzazione che aveva “tagliato” fuori la famiglia Malacalza – la situazione di Banca Carige non sembra essere assolutamente migliorata. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Businessinsider, infatti, allo stato attuale e rispetto … InsideOver. Leggi su it.insideover

