Carfagna attacca De Luca: “cabarettista”. Poi sfida la Lega e dimentica Caldoro (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Sul tavolo del Mulino Urbano in Piazza XXIV Maggio della città in cui è nata, Mara Carfagna trova, ben apparecchiati, vari problemi: una Forza Italia lontana dai fasti, oggi in discesa e, sondaggi alla mano, terza dietro Fratelli d’Italia e quella Lega che già alle Europee qui raccolse il doppio dei viti (24.1% contro 12.4%); un Salvini-alleato ingombrante e scomodo capace di riempire le sale unite del Grand Hotel a Salerno e le piazze toccare durante il suo recente tour in provincia; un De Luca-avversario ancor più ingombrante e ancor più scomodo nei confronti del quale, in passato, non ha però mai voluto raccogliere il guanto di sfida nonostante gli ‘inviti’ della sua coalizione a candidarsi. Approfondisce ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna attacca Carfagna attacca De Luca: "cabarettista". Poi sfida la Lega e dimentica Caldoro (VIDEO) anteprima24.it Mara Carfagna e Selvaggia Lucarelli: «Stop commenti osceni su Flavio Briatore»

Flavio Briatore positivo al Coronavirus. Qualche minuto per registrare la notizia, postarla sui social e vedere, purtroppo, la pioggia di commenti al fatto del giorno. L'imprenditore è ricoverato al S ...

Flavio Briatore positivo al Coronavirus. Qualche minuto per registrare la notizia, postarla sui social e vedere, purtroppo, la pioggia di commenti al fatto del giorno. L'imprenditore è ricoverato al S ...