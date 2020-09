Caos bielorusso: "rapita" in pieno centro Kolesnikova, leader dell'opposizione (Di lunedì 7 settembre 2020) Una testimone ha raccontato di aver visto la giovane venir portata via in un van da degli individui mascherati Leggi su media.tio.ch

ViViCentro : Come è noto, il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko sta affrontando, a modo suo, un’opposizione diffusa che… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos bielorusso Caos bielorusso: "rapita" in pieno centro Kolesnikova, leader dell'opposizione Ticinonline Caos bielorusso: "rapita" in pieno centro Kolesnikova, leader dell'opposizione

MINSK - Non c'è traccia di uno dei più importanti leader dell'opposizione in Bielorussia, Maria Kolesnikova, a capo della campagna elettorale per le presidenziale bielorusse del candidato (poi non amm ...

Sostegno russo cinese per la Bielorussia

Una riunione congiunta ha unito i ministri della Difesa della CSI, dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai e degli Stati membri dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Riunio ...

MINSK - Non c'è traccia di uno dei più importanti leader dell'opposizione in Bielorussia, Maria Kolesnikova, a capo della campagna elettorale per le presidenziale bielorusse del candidato (poi non amm ...Una riunione congiunta ha unito i ministri della Difesa della CSI, dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai e degli Stati membri dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Riunio ...