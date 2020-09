Canale5 – Riparte il daytime 2020/2021 – Tornano “Mattino5”, “Uomini e donne”,”Pomeriggio5″, “Caduta libera”. (Di lunedì 7 settembre 2020) Si riaccende il daytime di Canale5. Nuova stagione ai nastri di partenza. Ad aprire la mattinata, saranno come sempre Francesco Vecchi e Federica Panicucci con “Mattino5“, segue “Forum” con Barbara Palombelli che partirà con la nuova edizione da lunedì 14 settembre, mentre attualmente vanno in onda puntate inedite non trasmesse nella scorsa stagione. Nel pomeriggio, … L'articolo Canale5 – Riparte il daytime 2020/2021 – Tornano “Mattino5”, “Uomini e donne”,”Pomeriggio5″, “Caduta libera”. Leggi su unduetre

QuiMediaset_it : Siete pronti? Domani riparte il day di #Canale5?? @mattino5 @uominiedonne @pomeriggio5 @CadutaLiberaTv - tw_fyvry : Forse agevolato dalla replica di #Rai1 e dal film da pomeriggio inoltrato di #Canale5, #BossInIncognito riparte da… - IlTempoLibero1 : Il 12 settembre torna in onda “Tu Sì Que Vales”. Il programma voluto da Maria De Filippi e Gerry Scotti su Canale 5… - cristia_urbano : RT @QuiMediaset_it: Pronti, partenza, via: riparte il day-time di #Canale5! @mattino5 con @fede_panicucci e @CescoV @uominiedonne @pomeri… - UnDueTreBlog : Canale5 – Riparte il daytime 2020/2021 – Tornano “Mattino5”, “Uomini e donne”,”Pomeriggio5?, “Caduta libera”.… -