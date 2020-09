Campionati italiani giovanili di vela, domani la presentazione a Salerno (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Vele spiegate sul Golfo di Salerno. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre p. v., nello spazio d’acqua antistante il lungomare cittadino, si svolgeranno i “Campionati italiani giovanili di vela – classi Radial e Laser 4.7”. Il più prestigioso appuntamento – a livello giovanile – del calendario velico nazionale è organizzato in collaborazione dal Circolo Canottieri Irno Salerno e dalla Lega Navale Italiana sezione di Salerno, sotto l’egida della Federazione Italiana vela. Il programma della quattro giorni sarà illustrato nei dettagli nel corso della conferenza stampa, che si svolgerà domani, ... Leggi su anteprima24

_Carabinieri_ : Campionati italiani atletica leggera: gli atleti del centro sportivo dell’Arma grandi protagonisti della rassegna t… - Eurosport_IT : Larissa Iapichino è la prima 2002 tricolore assoluta ?????? #Iapichino | #Assoluti2020 - federtennis : I Campionati Italiani Giovanili by @Noberasco_It hanno eletto i campioni e le campionesse 2020! U11??Paci??Sara U12??… - maxcastiglia : RT @KinderJoyMoving: Giovani velisti attivi su tutto il territorio. ?????? Le avventure della Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanil… - Cityhuntertaxi1 : RT @_Carabinieri_: L’Arma brilla ai Campionati Italiani assoluti di canoa fluviale a Ivrea (TO): vittorie per il Car. Bertoncelli (Slalom C… -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati italiani Ecco i vincitori dei Campionati Italiani assoluti di canoa slalom di Ivrea Sport24h Al via la 104^ Targa Florio, il Rally Internazionale di Sicilia

Anche quest’anno la Targa Florio, nonostante i tempi di restrizione Covid 19, è stata confermata con la partecipazione dei migliori piloti in corsa per i titolo nazionale. Mancano ormai pochi giorni a ...

Coronavirus, Conte firma il nuovo Decreto del presidente del Consiglio: cosa cambia da lunedì 7 settembre

Entrerà in vigore domani, lunedì 7 settembre, il nuovo DPCM, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attraverso il quale il Governo proroga i divieti già fissati lo scorso 10 agosto. Il d ...

Anche quest’anno la Targa Florio, nonostante i tempi di restrizione Covid 19, è stata confermata con la partecipazione dei migliori piloti in corsa per i titolo nazionale. Mancano ormai pochi giorni a ...Entrerà in vigore domani, lunedì 7 settembre, il nuovo DPCM, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attraverso il quale il Governo proroga i divieti già fissati lo scorso 10 agosto. Il d ...