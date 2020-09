Campidoglio, giovedì protesta centri sportivi Municipio XI (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “Giovedi’ 10 settembre alle 14.30 noi saremo in piazza del Campidoglio per protestare contro la richiesta di pagamento dei canoni di concessione avanzata dal Municipio XI anche per i mesi di inattivita’ durante il lockdown”. È quanto dichiara Giulio Politi, rappresentante dell’Osservatorio sportivo del Municipio XI, di cui fanno parte tutte le associazioni che hanno in gestione i centri sportivi municipali. “Nonostante la deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 78/2020, che ha previsto la possibilita’ per Roma Capitale di rimborsare i canoni ai concessionari anche ‘nei casi imprevisti e imprevedibili, indipendenti dai concessionari, che comportino la chiusura dei centri ... Leggi su romadailynews

