Campania | Gasparri | ‘De Luca personaggio da avanspettacolo che non fa ridere ‘

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Ormai su De Luca non stupiscono più neanche le indagini. Dopo quelle che hanno riguardato lo scandalo sanitario in Regione Campania e che hanno coinvolto persone a lui molto vicine, oggi sulla stampa apprendiamo di un nuovo filone relativo a favori che lo stesso governatore uscente avrebbe fatto ai suoi autisti-vigili, trasferiti da Salerno a Napoli e promossi sia nelle mansioni che nello stipendio, con eventuale danno erariale. Una promozione degna del miglior film con Alberto Sordi, con la differenza che il sindaco prepotente interpretato da De Sica era simpatico, invece De Luca è irritante è inqualificabile, che conferma quello che diciamo da tempo e cioè che De Luca è ormai più un personaggio da ...

Regionali, Salvini: "Il mio obiettivo è sette a zero". E attacca sulla scuola: "Azzolina e Manfredi fantasmi"

Sull'esito delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre Matteo Salvini è ottimista: "Quello che mi pongo come obiettivo è il 7 a 0", ha detto in una conferenza stampa a margine del Forum Ambrosetti ...

