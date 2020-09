Campania, caos tamponi: prenotazioni impossibili e cittadini prigionieri in attesa dell’esito (Di lunedì 7 settembre 2020) L’esito del tampone non arriva e i cittadini restano in quarantena per giorni, ma anche riuscire a prenotare il test per il Coronavirus è un’impresa titanica in Campania. La denuncia arriva dalla Fimmg, il sindacato dei medici di base che chiedono in Campania di accelerare sui tempi necessari per avere il responso del tampone per … L'articolo Campania, caos tamponi: prenotazioni impossibili e cittadini prigionieri in attesa dell’esito proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

