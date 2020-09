Campania, candidata alle regionali sotto shock: “Un follower si è masturbato durante la diretta” (Di lunedì 7 settembre 2020) regionali Campania, Delia Paciello: un follower si masturba durante la diretta “Ieri sera è successo questo: stavo facendo una diretta Instagram, stavo parlando dei problemi della nostra Campania, quando un follower aggiunto in diretta video ha iniziato a masturbarsi. Cosa ho provato? Schifo, un senso di rabbia. Pochi secondi, il tempo di bloccare quel verme schifoso, e mi sono resa conto di aver subito un atto di violenza, vera e propria”. Così su Facebook la giornalista Delia Paciello, candidata alle prossime regionali in Campania con la lista “Fare democratico” a sostegno di Vincenzo De Luca. “Mi sentivo io in imbarazzo per i followers che avevano visto ... Leggi su tpi

Scisciano : Campania, De Luca indagato. Ciarambino: “Per avanzamenti di carriera basta essere amici del governatore?”: La candi… - dariocurcio5 : #regionali #ElezioniRegionali @vitocrimi domani a #Napoli per la presentazione del programma della candidata govern… - Scisciano : Campania, Regionali. Patriarca (Forza Italia): “Stop a tributi regionali per il 2020 e 50% per i primi sei mesi del… - Scisciano : Campania, Regionali. Ciarambino (M5S):”Invece di attaccare il Governo, De Luca pensi a proteggere i nostri ospedali… - dariocurcio5 : La candidata governatore @val_ciarambino attacca ancora #DeLuca. Per scatti carriera bisogna essere suoi amici? Sul… -