Calciomercato Napoli, sfuma Sandro Tonali: ha chiesto a Gennaro Gattuso di poter prendere la maglia numero 8 del Milan (Di martedì 8 settembre 2020) Sandro Tonali, ormai ex obiettivo del Napoli, andrà al Milan. Tra domani e mercoledì, infatti, sono previste le visite mediche con il club rossonero. Con tutta probabilità sceglierà di indossare la maglia numero 8, che apparteneva al suo idolo Gennaro Gattuso. Secondo Gianluca Di Marzio il ragazzo ha proprio chiesto direttamente al tecnico del Napoli l’autorizzazione per prendere la maglia numero 8 che fu sua in rossonero. “Ringhio” non si sarebbe opposto. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli

pisto_gol : In Francia si interrogano: perché il Lille regala 20 milioni al Napoli? - DiMarzio : Non solo Genoa su #Luperto: inserimento del #Parma - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il #ManchesterCity prepara una nuova offerta per #Koulibaly - news24_napoli : Calciomercato Milan, Tonali, Bennacer e Kessie, chi gioca? - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Criscitiello - Handanovic rinnova ma l'Inter ha l'accordo col Napoli per Meret - -