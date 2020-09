Calciomercato Napoli, secondo Ciro Venerato Kalidou Koulibaly ha un accordo da 12 milioni col Manchester City (Di lunedì 7 settembre 2020) Continua il braccio di ferro tra Kalidou Koulibaly e il Napoli, stando a quanto racconta il giornalista Rai Ciro Venerato. Il calciatore ha già un accordo da 12 milioni per 4 anni col Manchester City. Il problema fondamentale è la cifra troppa elevata richiesta da Aurelio De Laurentiis all’intermediario e agente del difensore, Fali Ramadani. I due club, infatti, non dialogano da quando è sfumato il trasferimento di Jorginho lo scorso anno. Il Paris Saint-Germain al momento si è chiamato fuori, ma osserva non troppo da lontano il difensore. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli

