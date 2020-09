Calciomercato Napoli, Raffaele Auriemma si interroga: “Come si fanno a pretendere per Arkadiusz Milik 40 milioni di Euro?” (Di lunedì 7 settembre 2020) Raffaele Auriemma ha parlato del mercato e del momento attuale del Napoli sul proprio canale Youtube. “Sembra che De Laurentiis voglia tenere duro su tutti i giocatori in uscita. Ad esempio leggo che Koulibaly non lo voglia cedere per meno di 90 milioni. Sarebbe davvero un bene per il Napoli non cedere il difensore senegalese? Se Koulibaly dicesse al presidente di non volersene andare, magari rinnovando nei prossimi mesi il contratto, la questione sarebbe diversa, ma non è così. Il difensore infatti ha più volte espresso il desiderio di voler giocare per i grandi obiettivi come la vittoria della Champions League, quindi il Manchester City potrebbe essere la squadra idonea a questo. Koulibaly ha un contratto molto oneroso per una società come il Napoli, ... Leggi su calciomercato.napoli

pisto_gol : In Francia si interrogano: perché il Lille regala 20 milioni al Napoli? - DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Allan all'#Everton - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il #ManchesterCity prepara una nuova offerta per #Koulibaly - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Boga: il Sassuolo rifiuta l'offerta del Napoli di 30 milioni + 5 di bonus #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Veretout, il Napoli aspetta la cessione di Koulibaly: per la Roma è incedibile #calciomercato -