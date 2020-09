Calciomercato Lazio, rischio rottura con Acerbi: cosa non è piaciuto al difensore sul rinnovo. La situazione (Di lunedì 7 settembre 2020) Incerta la permanenza di Francesco Acerbi alla Lazio.Lazio, Immobile: “Scarpa d’oro? Non era facile lottare con Lewandowski. Sulla Champions League…”Il rapporto tra la società biancoceleste e il difensore ex Sassuolo rischia clamorosamente di compromettersi. Questo a causa di una situazione sempre più incerta intorno al prolungamento contrattuale del classe '88 con il club del patron Claudio Lotito. In un intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport, il numero 33 dei capitolini ha voluto fare chiarezza attorno alla vicenda con delle dichiarazioni certamente inaspettate: "Ho letto cose non vere, sia sulle cifre richieste che su quelle offerte. Le cose si fanno nelle sedi opportune e non sui giornali. Io credo di aver ... Leggi su mediagol

