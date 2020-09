Calciomercato Juventus, suggestione da 100 milioni: il retroscena (Di lunedì 7 settembre 2020) Settembre 2019: il Calciomercato si è chiuso e la Juventus di Sarri si prepara al meglio per affrontare la Champions League. Tra le sfide da preparare c’è quella con i tedeschi del Bayer Leverkusen, vinta agilmente dai bianconeri con il risultato di 3-0. I complimenti del mister andarono sia ai suoi ragazzi che a un altro giocatore, Kai Havertz, tanto da arrivarlo a definire “un campione del futuro“. Sarri non sembrava aver mai fatto mistero di voler pianificare la sua potenziale prossima stagione alla guida della Juventus inserendo anche il gioiellino classe ’99 in una lista di acquisti top che, secondo Calciomercato.com, avrebbe compreso uno tra Pogba, Zaniolo e lo stesso tedesco ormai ex Leverkusen. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ecco ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : #Juventus @fcbarcelona #Suarez, aria d’intesa. E i bianconeri vogliono lo sprint per il passaporto #calciomercato… - Gazzetta_it : #Calciomercato #Juventus, #Suarez studia per incassare 10 milioni - DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - DavideIndro : RT @Juventinorum: Sono andato a vedere cosa prevede l’esame B1. L’80% dei calciatori italiani non sarebbe in grado di superarlo. #Suarez #… - _xohmygodx : Il mio primo articolo per -