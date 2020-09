Calciomercato Inter, tutti su Nainggolan: il belga valuta tre offerte, situazione e dettagli (Di lunedì 7 settembre 2020) Resta incerta la permanenza di Radja Nainggolan all'Inter.Calciomercato Inter, Ranocchia verso l’addio: adesso si tratta col Genoa, situazione e dettagliDopo aver trascorso la passata stagione in prestito al Cagliari, il centrocampista belga ex Roma è tornato alla base nerazzurra e adesso starebbe valutando diversi possibili scenari per il suo futuro. Il giocatore continua ancora ad essere di assoluto livello e - a differenza di un anno fa - è pronto a giocarsi le sue chance con il club di Viale della Liberazione e a convincere il tecnico Antonio Conte a far affidamento su di lui per la prossima stagione. Tanti club - in Italia e all'estero - sarebbero però sulle tracce del Ninja: oltre ... Leggi su mediagol

