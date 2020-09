Calciomercato Inter, per il dopo Handanovic spunta il nome clamoroso: Ter Stegen per blindare la porta nerazzurra (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Barcellona non sta proprio vivendo il suo periodo più fortunato. Se prima il club catalano veniva considerato un vero e proprio asso piglia tutto del Calciomercato mondiale, oggi la situazione sembra essersi totalmente capovolta con tanti giocatori pronti a lasciare i blaugrana per trasferirsi all’estero. L’Inter sniffa l’affare e dopo Arturo Vidal potrebbe mettere … L'articolo Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Kolarov è arrivato a Milano: le immagini - DiMarzio : #Handanovic, rinnovo firmato con l’@Inter fino al 2022 @SkySport #calciomercato - Gazzetta_it : #Inter c'è #Vidal. Oggi si libera, poi vola a Milano. Ecco il regalo che voleva #Conte @FcBarcelona - pasto_388 : RT @DiMarzio: #Handanovic, rinnovo firmato con l’@Inter fino al 2022 @SkySport #calciomercato - readyplayer1__ : RT @DiMarzio: #Handanovic, rinnovo firmato con l’@Inter fino al 2022 @SkySport #calciomercato -