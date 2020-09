Calciomercato Genoa: trovato l’accordo per l’arrivo gratis di Ranocchia (Di lunedì 7 settembre 2020) Calciomercato Genoa: trovato l’accordo con l’Inter per il passaggio di Ranocchia gratis in rossoblù. I dettagli Secondo La Gazzetta dello Sport Andrea Ranocchia sarebbe vicinissimo al trasferimento al Genoa. Le parti sono vicinissime al sì definitivo, ma prima che possa concretizzarsi il ritorno del difensore al Genoa, l’Inter ha chiesto tempo per sistemare numericamente la difesa. Questione di giorni, il grande passo verso Ranocchia il Genoa lo ha già fatto: per lui è pronto un biennale. Sono ore di riflessione anche per Borja Valero. Il club di Preziosi si è fatto avanti e ha scavalcato il Verona nelle preferenze dello spagnolo, che presto darà una risposta ... Leggi su calcionews24

