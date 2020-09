Calciomercato Fiorentina: possibile il ritorno di Borja Valero, i dettagli (Di lunedì 7 settembre 2020) Calciomercato Fiorentina: Borja Valero sogna il ritorno in viola e il club ci sta pensando dopo aver chiuso per Bonaventura Borja Valero alla Fiorentina atto secondo? Forse sì. Come riporta Gianluca Di Marzio il centrocampista spagnolo ha messo in cima alle sue priorità il ritorno in maglia viola dopo essersi svincolato dall’Inter. Dall’altra parte il club ci sta pensando seriamente e dopo aver chiuso per l’arrivo di Bonaventura potrebbe riabbracciare il Sindaco, sul quale c’è ancora il pressing di Genoa e Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

