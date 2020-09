Calciomercato Atalanta, sirene arabe per Papu Gomez: arriva l’offerta mostre dell’Al-Nassr, la situzione (Di lunedì 7 settembre 2020) Scatta l'allarme in casa Atalanta.Calciomercato Atalanta, fatta per Romero: il centrale argentino passa in nerazzurro, cifre e dettagliCome un fulmine a ciel sereno è arrivata quella che sembra essere una clamorosa offerta di Calciomercato per il Papu Gomez. Il centrocampista argentino sarebbe finito nel mirino dell'Al -Nassr , club militante nel campionato arabo che avrebbe messo sul tavolo dei bergamaschi e del loro capitano una cifra mostre per convincere il classe '88 a lasciare l'Italia. La società Saudita aveva già inoltrato una prima proposta al club del patron Percassi circa una settimana fa, e adesso quella stessa offerta è stata addirittura migliorata: 15 milioni di euro per ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Calciomercato - #Atalanta, virata su #Zappacosta se dovesse saltare #Karsdorp - DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - SkySport : Calciomercato Atalanta, rischia di saltare l'arrivo di Karsdorp: virata su Zappacosta - Mediagol : #Calciomercato #Atalanta, sirene arabe per #PapuGomez: arriva l’offerta mostre dell’Al-Nassr, la situzione - Mediagol : #Calciomercato #Atalanta, sirene arabe per Papu Gomez: arriva l'offerta mostre dell'Al-Nassr, la situzione… -