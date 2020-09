Calcio: n.1 Liga Tebas, stadi come prima solo con vaccino (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 07 SET - "Quando tornerà il pubblico allo stadio in Spagna? È una domanda difficile perché non dipende dalla Liga. Penso però che per rivedere gli stadi come erano prima bisognerà ... Leggi su corrieredellosport

tuttosport : #MundoDeportivo: '#Messi torna ad allenarsi con il #Barcellona' - tuttosport : #Rakitic, veleno su #Messi e #Vidal: 'Giocava perché era amico suo ' - RaiSport : #Tebas: 'Stadi come prima solo con il #vaccino' 'Spero succeda a gennaio-febbraio, ma non dipende dalla #Liga' ??… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA LIGA - Tebas: 'Per rivedere gli stadi come erano prima bisognerà aspettare il vaccino per il Coronavirus' https://t.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LIGA - Tebas: 'Per rivedere gli stadi come erano prima bisognerà aspettare il vaccino per il Coronavirus' https://t.… -