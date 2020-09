Calabria, Sindaco Chiude Due Scuole per Precauzione (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Sindaco di Taverna, Sebastiano Tarantino, ha disposto la chiusura di due Scuole per la “salvaguardia della salute degli alunni e del personale“. Gli edifici in questione sono l’istituto comprensivo e la scuola alberghiera Montalcini. Le attività saranno ferme da oggi “fino a nuove disposizioni” questo quanto riporta l’ordinanza. Il provvedimento del Sindaco è stato attuato a causa dei “recenti casi di infezione da coronavirus rilevati all’interno del territorio comunale“. Leggi su youreduaction

matteosalvinimi : Basta chiacchiere e sciocchezze, l’Italia non merita ministri che parlano di piste ciclabili tra Calabria e Sicilia… - FrancescoVilla2 : RT @La_manina__: 'Sono d’accordo con #Salvini, non tutti gli immigrati sono brave persone' Nezha Lareq. Origini marocchine. Candidata nell… - giannantonio51 : RT @La_manina__: 'Sono d’accordo con #Salvini, non tutti gli immigrati sono brave persone' Nezha Lareq. Origini marocchine. Candidata nell… - Me__medesimo : RT @La_manina__: 'Sono d’accordo con #Salvini, non tutti gli immigrati sono brave persone' Nezha Lareq. Origini marocchine. Candidata nell… - Lucapag83018036 : RT @La_manina__: 'Sono d’accordo con #Salvini, non tutti gli immigrati sono brave persone' Nezha Lareq. Origini marocchine. Candidata nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Sindaco Coronavirus, primi casi di scuole chiuse: in Calabria un sindaco ferma due istituti La Repubblica Mostre: successo per Michele Affidato all’Odissea Museum

Ha riscosso un grande successo di pubblico e critica la collezione di pezzi unici “Percorsi di una storia preziosa - l’Evoluzione del gioiello dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni”, che il maestr ...

L'ex sindaco di Messina Accorinti: «La politica? Un dono per la città»

L'ex primo cittadino propone una ricetta per ricucire un rapporto tra istituzioni e cittadini e superare la lunga fase dell'antipolitica Messina - «La politica? Eccola qui». Renato Accorinti sorride m ...

Ha riscosso un grande successo di pubblico e critica la collezione di pezzi unici “Percorsi di una storia preziosa - l’Evoluzione del gioiello dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni”, che il maestr ...L'ex primo cittadino propone una ricetta per ricucire un rapporto tra istituzioni e cittadini e superare la lunga fase dell'antipolitica Messina - «La politica? Eccola qui». Renato Accorinti sorride m ...