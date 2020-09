Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso, la guida (Di lunedì 7 settembre 2020) Continuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e Poste Italiane: alla base molto spesso la liquidazione dei Buoni fruttiferi postali emessi a partire da luglio 1986. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli. Poste Italiane: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di Poste Italiane” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso dei Buoni fruttiferi emessi a partire da luglio 1986 a tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a ... Leggi su termometropolitico

Buoni fruttiferi postali: ecco tutti i titoli prescritti dal 1° agosto 2020 InvestireOggi.it Buoni postali fruttiferi: come e quando fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

Quando non si è convinti del rimborso effettuato da Poste Italiane in merito ai buoni fruttiferi postali prima di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è necessario presentare un reclamo all’int ...

Così si è raffreddata la passione degli italiani per il risparmio postale

Era una gallina dalle uova d’oro, il risparmio postale italiano. Un po’ alla volta, un po’ tutti le hanno tirato il collo: una gestione pubblica malaccorta, che ha rideterminato i tassi di buoni trent ...

