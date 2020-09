Buongiorno dalla Borsa 7 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) (TeleBorsa) – Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con il Dow Jones che archivia la seduta con un leggero calo dello 0,56%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola a 11.622,13 punti. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,50% e archivia la seduta a 23.089,9 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dello 0,84%, archiviando la giornata a 13.656,7 punti. Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,65%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,68%. In buona evidenza a Milano il comparto media, con un +2,32% sul precedente. Ottima performance per Mediaset, che scambia in rialzo del ... Leggi su quifinanza

