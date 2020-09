Brexit: Von der Leyen, Gb attui accordo di recesso. Johnson, noi andiamo avanti (Di lunedì 7 settembre 2020) Per il premier britannico Boris Johnson, la prospettiva è quella di trovare un accordo con gli amici europei in tempo per il Consiglio Ue del 15 ottobre oppure accettare entrambi il fatto che non ci sarà un trattato di libero scambio tra noi e andare avanti Leggi su firenzepost

