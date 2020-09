Brexit, media inglesi: premier Johnson darà 38 giorni a Ue per accordo (Di lunedì 7 settembre 2020) Il primo ministro britannico Boris Johnson darà alla Ue 38 giorni di tempo per arrivare ad un accordo sul dopo Brexit, senza il quale la Gran Bretagna 'andrà avanti' sulla sua strada. Lo scrive il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il primo ministro britannico Boris Johnson darà alla Ue 38 giorni di tempo per arrivare ad un accordo sul dopo Brexit, senza il quale la Gran Bretagna "andrà avanti" sulla sua strada. Lo scrive il Tel ...

