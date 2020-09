Brexit, Boris Johnson senza freni: “Accordo entro il 15 ottobre, altrimenti salta tutto” (Di lunedì 7 settembre 2020) Torna a far parla di sé Boris Johnson: la Brexit si avvicina e il primo ministro britannico non vuole sentire altri “storie” entro il 15 ottobre. Un tempo si parlava di lui per il ricovero di coronavirus. Anzi, già si parlava di lui in relazione alle sue dichiarazioni per l’immunità di gregge allo scoppio della pandemia dovuta all’espandersi del Covid-19. Ora torna a far parla di sé in merito alla questione Brexit. Parliamo del primo ministro britannico Boris Johnson. Quest’ultimo, nelle ultime ore, è tornato a farsi sentire in maniera dura e netta. Il tutto in vista del cruciale ciclo di colloqui commerciali post-Brexit con l’Unione Europea. Dei ... Leggi su bloglive

