Brave New World: Starzplay acquista la serie con Demi Moore e Alden Ehrenreich (Di lunedì 7 settembre 2020) Starzplay acquista l'attesa serie tv Brave New World, con Demi Moore e Alden Ehrenreich, e la farà uscire in Italia entro la fine dell'anno. Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato oggi di aver acquisito l'attesissima serie drammatica di fantascienza Brave New World, basata sul romanzo rivoluzionario del 1932 di Aldous Huxley. La piattaforma presenterà la serie in anteprima entro la fine dell'anno esclusivamente in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. Brave New World narra di una società utopica che ha raggiunto la pace e la ... Leggi su movieplayer

