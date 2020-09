Bradley Cooper: «I premi al cinema sono privi di significato» (Di lunedì 7 settembre 2020) I maligni potrebbero dire che è il classico discorso della volpe che non arriva all’uva. Peccato solo che Bradley Cooper non sia nuovo alla stagione dei premi e che a ogni sua candidatura sia sempre stato tra i favoriti, dimostrando all’Academy degli Oscar e all’HFPA dei Golden Globe di avere molte frecce da tirare dal suo arco. È per questo che le sue dichiarazioni in merito all’utilità dei premi fanno discutere e potrebbero ritorcersi contro di lui qualora davvero il premio arrivasse. In un’intervista a Anthony Ramos per Interview Magazine Cooper, infatti, ha rimarcato un concetto semplice ma controverso: i premi distraggono e non sono tutto, al punto da metterne in discussione il significato. https://www.youtube.com/watch?v=jvMaHOOY5VA Leggi su vanityfair

robertis_emilia : RT @VentagliP: “Le parole sono note della voce. [.] Bisogna educare la voce per imparare ad accordare la memoria dell’amore.” La memoria d… - zanzibardy : RT @VentagliP: “Le parole sono note della voce. [.] Bisogna educare la voce per imparare ad accordare la memoria dell’amore.” La memoria d… - Blu09765054 : RT @VentagliP: “Le parole sono note della voce. [.] Bisogna educare la voce per imparare ad accordare la memoria dell’amore.” La memoria d… - Fivy1974Sil : Io la doccia col ratto non la farei manco per sposarmi con Bradley Cooper #90giorniperinnamorarsi - GerberArancio : RT @VentagliP: “Le parole sono note della voce. [.] Bisogna educare la voce per imparare ad accordare la memoria dell’amore.” La memoria d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bradley Cooper Bradley Cooper: «I premi al cinema sono privi di significato» Vanity Fair Italia Torna l'amore gay nel profondo West ma stavolta è donna

Nel 2005 due cowboy, in cerca di lavoro, lasciano le rispettive mogli, per portare al pascolo un gregge di pecore. Lassù sui monti del Wyoming scoprono una passione erotica, che metterà in crisi la lo ...

Bradley Cooper: "I premi cinematografici non hanno senso"

Bradley Cooper ha voluto dire la sua riguardo i premi cinematografici ed ha spiegato perché, secondo lui, determinati riconoscimenti non hanno senso. Dopo A Star is Born, film che lo ha visto impegnat ...

Nel 2005 due cowboy, in cerca di lavoro, lasciano le rispettive mogli, per portare al pascolo un gregge di pecore. Lassù sui monti del Wyoming scoprono una passione erotica, che metterà in crisi la lo ...Bradley Cooper ha voluto dire la sua riguardo i premi cinematografici ed ha spiegato perché, secondo lui, determinati riconoscimenti non hanno senso. Dopo A Star is Born, film che lo ha visto impegnat ...