Borsa Milano rimbalza. Forti Nexi, Mediaset e Tiscali (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo le vendite innescate dai tecnologici di Wall Street la Borsa italiana centra un rimbalzo. Già all’apertura la Borsa Milano ha aperto in rialzo con il primo indice Ftse Mib che è avanzato dello +0,72% a 19.530 punti. Alle 15.35 il FTSEMib era in arrivato al pregresso dell’1,29% a 19.642 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 19.480 punti e un massimo di 19.722 punti. Ancora in rialzo dell’1,43% per Milano, alle 16.00, che continua le contrattazioni a 19.669,27 punti. Borsa Milano avvio settimana positivo Si scatenano gli acquisti in Borsa in tutta Europa e anche per quanto riguarda Piazza Affari si registra un’ottima performance odierna. Oggi Wall Street è rimasta chiusa per festività per questo motivo, ... Leggi su giornal

