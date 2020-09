Bologna, Mihajlovic e il Coronavirus: il tecnico negativo al tampone, Sinisa tornerà ad allenare la squadra (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Bologna può tirare un sospiro di sollievo, Sinisa Mihajlovic è uscito dal tunnel del Coronavirus e tornerà ad allenare la squadra.VIDEO Bologna, Mihajlovic positivo al Coronavirus: le condizioni del tecnico rossoblùIl tecnico serbo dei rossoblù era risultato positivo pochi giorni fa al tampone effettuato per verificare un eventuale contagio da Covid-19. Circostanza davvero molto particolare per lui, da tempo impegnato in una lotta strenua contro contro la leucemia. Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi. L'ex allenatore di Milan e Torino, dunque, può riprendere la sua ... Leggi su mediagol

rtl1025 : ?? L'allenatore del #Bologna Sinisa #Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi per il #Coronavirus. Il tecnico,… - DiMarzio : Tamponi negativi, #Mihajlovic torna ad allenare il #Bologna - capuanogio : #Mihajlovic è risultato negativo anche al secondo tampone #Covid19 e quindi è ufficialmente guarito e potrà riprend… - MarcheGIORGIA : RT @rtl1025: ?? L'allenatore del #Bologna Sinisa #Mihajlovic è risultato negativo a due tamponi per il #Coronavirus. Il tecnico, dunque, può… - StufaMarcia1 : RT @riktroiani: Il tecnico del #Bologna, Sinisa #Mihajlovic, è risultato negativo al secondo tampone per il #coronavirus. Il tecnico può ri… -