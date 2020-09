Bologna, buone notizie: Mihajlovic negativo all’ultimo tampone (Di lunedì 7 settembre 2020) buone notizie per il Bologna: Sinisa Mihajlovic è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. I dettagli (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Ottime notizie per il Bologna. Sinisa Mihajlovic è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato e quindi potrà ritornare a seguire da vicino gli allenamenti della squadra. Il tecnico del Bologna era risultato positivo al Coronavirus il 23 agosto, dopo che aveva passato alcuni giorni di vacanza in Sardegna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Bologna buone Sesso con minorenni: chi è Luca Cavazza, leghista e ultrà al centro dell’inchiesta Corriere della Sera Villa Inferno a Bologna, nei festini con minorenni 30 nomi della città bene

E adesso? Già, perché non è mica chiusa l’inchiesta (finora 8 indagati) del pm Stefano Dambruoso e degli uomini del nucleo operativo dei carabinieri di Bologna Centro sul presunto giro di prostituzion ...

Mercato immobiliare effetto Covid: "Cambiano i prezzi e le esigenze di chi compra, vende, affitta. Ecco come"

Coronavirus e mercato immobiliare: il grande intorrogativo è il futuro delle locazioni e delle compravendite visto che dalla pandemia in poi sono cambiate tante cose e non si sa quanto ci vorrà per to ...

