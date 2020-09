Bollettino coronavirus 7 settembre, nuove diagnosi ancora in calo (Di lunedì 7 settembre 2020) I nuovi casi di infezione da coronavirus riportati nel Bollettino del 7 settembre sono 1.108. Nuovo Bollettino del Ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus. Secondo i dati pubblicati dal Ministero, che raccolgono tutti i bollettini regionali, i nuovi casi di infezione sono 1.108. Rispetto alle 24 ore precedenti sono 189 in meno: ieri infatti erano 1.297. Purtroppo i decessi in un giorno sono ancora 12, quattro in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 223. Salgono ancora anche i ricoveri ospedalieri, che sono 1.861: di questi 142 sono pazienti ricoverati in terapia intensiva o in rianimazione. Gli esami fatti in 24 ore sono 52.553: le nuove diagnosi sono quindi il 2,11% dei tamponi complessivi. ... Leggi su bloglive

