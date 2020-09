Bollettino: 1.108 nuovi casi, 12 morti Aumentano le terapie intensive: 142 (Di lunedì 7 settembre 2020) La situazione in in base al del 7 settembre 2020 . I nuovi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.108, ieri 1.297,. Sono 12 i morti, in aumento rispetto a ieri. Crescono le persone in terapia intensiva:... Leggi su leggo

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 7 settembre, che sale di 1.108 casi e 12 morti.

Coronavirus, il bollettino del 7 settembre: in Sicilia 49 nuovi positivi, 15 sono migranti

Sono 49 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 12 in più rispetto alla giornata di ieri e addirittura con meno tamponi: 2333 contro i 2700 di ieri. Quindici positivi sono migranti all'in ...

