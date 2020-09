"Boh, forse sì". La strana frase di Leclerc sul terrificante schianto: inquietante sospetto sulla Ferrari (Di lunedì 7 settembre 2020) Un Gp di Monza inquietante per la Ferrari. Una 999esima gara in Forumla 1 da incubo per Maranello: Sebastian Vettel fuori in modo grottesco e con i freni rotti al sesto giro, Charles Leclerc che si schianta a 220 chilometri orari contro le barriere in Parabolica, quando addirittura il podio sembrava poter essere una impronosticabile possibilità. Uno schianto violentissimo, che per qualche secondo ha fatto temere che il monegasco avesse anche potuto farsi piuttosto male (fortunatamente è uscito dalla monoposto sfasciata illeso). La sua macchina non ha tenuto col posteriore, ha sbandato, lui ha perso il controllo e poi il crash. Errore del pilota? Questa l'ipotesi più accreditata. Anzi, di sicuro c'è un errore del pilota. Però, tutti hanno negli occhi i problemi delle ... Leggi su liberoquotidiano

CarloCalenda : E in fatti quello succedeva. Prima di entrare in politica vendevo bibite all’olimpico. O no.boh forse era un altro. - dariomazzocchi : @marcobassini Incomincia rivolgendosi a Milano e poi se la prende con tutti (passando al voi). Che certe cose fosse… - luckiestloser : @Antonio16_92 Forse intendeva che elliott deve provare a vendergli il Milan boh - justsugarfree : @CSingola Boh o forse sono stato solo fortunato - fuffa46 : @confundustria Boh,mi sembra che siano passati anche qualche anno e forse qualche chilo Signora mia, il tempo consuma e la carbonara pure -

Ultime Notizie dalla rete : Boh forse Gp Italia, Leclerc: "Chiesto troppo alla vettura? Sì, no, boh..." Autosprint.it Cristiano Malgioglio, confessione su Ignazio Moser e Cecilia: “Sarà vero?”

Sta facendo molto discutere, in questi giorni, la crisi della love story tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I più affezionati alla coppia, quindi, stanno tenendo d’occhio i social e le testate del ...

Gp Italia, Leclerc: "Chiesto troppo alla vettura? Sì, no, boh..."

Il Gran Premio numero 999 della sua storia, la Ferrari lo fa andare in archivio nel peggiore dei modi, con un doppio ritiro nel Gp di casa a Monza. Il peggior risultato su una pista sulla quale il Cav ...

Sta facendo molto discutere, in questi giorni, la crisi della love story tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I più affezionati alla coppia, quindi, stanno tenendo d’occhio i social e le testate del ...Il Gran Premio numero 999 della sua storia, la Ferrari lo fa andare in archivio nel peggiore dei modi, con un doppio ritiro nel Gp di casa a Monza. Il peggior risultato su una pista sulla quale il Cav ...