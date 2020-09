Blue Air inaugura la rotta Torino-Cagliari (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ giunto oggi a Cagliari il volo con cui la compagnia Blue Air ha inaugurato il collegamento da Torino. L’atterraggio è avvenuto alle 14.27, con alcuni minuti d’anticipo. Il nuovo volo, operato fino a quattro frequenze settimanali, è stato inaugurato con la tradizionale cerimonia del water arch. Per Renato Branca, amministratore delegato di SOGAER, la rotta Cagliari-Torino va a rafforzare i collegamenti per il Nord Italia sia in termini di business travel che per il segmento leisure, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni. Leggi su quifinanza

