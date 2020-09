Birmingham, arrestato il sospettato per gli accoltellamenti (Di lunedì 7 settembre 2020) Birmingham, arrestato il sospettato per l’aggressione di queste ore. Si tratta di un 27enne fermato questa mattina alle 4 dalla polizia locale. Si continua a escludere la pista dell’attentato. Birmingham, c’è un arresto per gli accoltellamenti di ieri sera. Come riferito dalle autorità locali, è stato infatti fermato il sospetto responsabili che tra la notte … L'articolo Birmingham, arrestato il sospettato per gli accoltellamenti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

