Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova (Di lunedì 7 settembre 2020) Maria Kolesnikova, capo della campagna elettorale del candidato (non ammesso) Viktor Babariko nonché alleata di Svetlana Tikhanovskaya, è scomparsa. Secondo il portale Tut.by, la leader dell’opposizione è stata caricata a bordo di un minibus con la scritta “comunicazione” da persone col volto coperto, che l’hanno portata in un luogo sconosciuto. Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi del Museo d’Arte Nazionale. “Il telefono di Kolesnikova è disponibile, ma non risponde nessuno”, scrive Tut.by. “Il portavoce del Consiglio di coordinamento dell’opposizione, Anton Rodnenkov, ha detto che Maria era sola nel centro ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova - CleideFurlani : RT @HuffPostItalia: Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova - ParidePalumbo : RT @HuffPostItalia: Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova - StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova - la_vancy : RT @HuffPostItalia: Bielorussia, scomparsa la leader dell'opposizione Maria Kolesnikova -