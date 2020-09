Bielorussia, rapita da uomini incappucciati una delle leader dell’opposizione Maria Kolesnikova: il blitz in pieno centro a Minsk (Di lunedì 7 settembre 2020) Membro del consiglio di transizione nato durante le proteste, e volto dell’opposizion, Maria Kolesnikova è stata rapita questa mattina vicino al Museo Nazionale d’Arte della capitale bielorussa. Alcuni testimoni hanno riferito che un minibus con la scritta “comunicazione” si è avvicinato alla donna e un gruppo di uomini con il volto coperto l’hanno caricata sul mezzo e portata via. Kolesnikova è, insieme a Svetlana Tikhanovskaya, una delle figure chiave dell’opposizione. La donna aveva diretto la campagna elettorale di un ex ambasciatore negli Stati Uniti, Valery Tsepkalo, a cui era stata negata la candidatura. La sparizione di Kolesnikova si aggiunge a quella di altre 633 persone, fermate ieri dal ... Leggi su open.online

