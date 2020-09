Bielorussia, membro dell’opposizione Maria Kolesnikova rapita da uomini incappucciati: «Telefono disponibile ma non risponde» (Di lunedì 7 settembre 2020) Detto, fatto. Su chi abbia rapito Maria Kolesnikova, attivista e membro del Consiglio di coordinamento dell’opposizione in Bielorussia, si possono fare solo ipotesi. Sicuramente fanno pensare le parole di Putin che, non più tardi di una decina di giorni fa, aveva apertamente minacciato gli oppositori in Bielorussia: «non andate troppo oltre e non tirate troppo la corda». Contestualmente il leader russo ha parlato della «creazione di agenti speciali di riserva» da mettere al servizio di Lukashenko qualora la situazione si complicasse. Chi ha rapito in pieno giorno e in pieno centro di Minsk Maria Kolesnikova ancora non è dato saperlo e i nemici dell’opposizione bielorussa non mancano sicuramente. LEGGI ... Leggi su giornalettismo

