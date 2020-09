Betrebels Italia: analisi e recensione (Di lunedì 7 settembre 2020) Il gioco online continua a rappresentare un settore molto discusso, soprattutto dall’entrata in vigore nel 2018 delle misure contenute nel Decreto Dignità. In particolare, le nuove normative Italiane hanno introdotto diverse restrizioni per i casinò online AAMS, le società di gambling con sede in Italia autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui il … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Betrebels Italia Betrebels Italia: analisi e recensione DailyNews 24