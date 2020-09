Berlusconi, Zangrillo: “Quadro clinico in miglioramento” (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus, Zangrillo: “Condizioni di Berlusconi in miglioramento” Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 2 settembre, sono in miglioramento: lo afferma Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, ospedale in quale è ricoverato l’ex premier, e medico di fiducia del Cavaliere. “Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi” ha affermato Zangrillo, che già nella mattinata di lunedì 7 settembre aveva dichiarato ai giornalisti che il leader di Forza Italia sta “reagendo in modo ottimale alle ... Leggi su tpi

