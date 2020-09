Berlusconi, Zangrillo: «Quadro clinico in miglioramento, robusta risposta immunitaria» (Di lunedì 7 settembre 2020) Berlusconi migliora. «Il presidente dottor Silvio Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il Quadro clinico complessivo appare in... Leggi su ilmessaggero

fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - SkyTG24 : Berlusconi ricoverato, Zangrillo: 'Decorso regolare, la fase è delicata' - tfabiani2 : RT @RaiNews: San Raffaele di Milano: 'Il quadro clinico complessivo' di Silvio #Berlusconi 'appare in miglioramento' - mattinodinapoli : Berlusconi, Zangrillo: «Quadro clinico in miglioramento, robusta risposta immunitaria» -