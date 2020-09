Berlusconi positivo al Covid, “oggi e domani giornate decisive per decorso della polmonite” (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono ore decisive per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da venerdì con un principio di polmonite bilaterale causata dal coronavirus. Come riferisce il Corriere della Sera, oggi e domani sono giornate importanti, perché si chiude la prima fase dell’infezione ai polmoni. A questo punto la malattia può prendere due strade, arretrare dallo stato precoce individuato dalla tac (che ha portato alla degenza in ospedale), o continuare la sua avanzata. Il medico personale dell’ex premier, Alberto Zangrillo, ha parlato di una situazione “di assoluta tranquillità”, ma che impone “assoluta cautela” vista l’età e le patologie pregresse del paziente. Lo sa bene Berlusconi, tanto che fonti a lui vicine ... Leggi su ilfattoquotidiano

